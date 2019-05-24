На Марсе обнаружили остатки прошлых полярных шапок

Ученые обнаружили, что отложения под северной полярной шапкой на Марсе состоят из слоев водяного льда и песка (при этом льда в отложениях оказалось очень много, так что это, вероятно, один из крупнейших резервуаров воды на Красной планете). Этот лед, как считают ученые, остался от древних марсианских полярных шапок, которые то появились, то скрывались под слоем песка из-за небольших изменений в орбите и наклоне оси Марса.

Новое исследование провела группа ученых под руководством Стефано Нероцци (Nerozzi Stefano) из Техасского университета в Остине. Специалисты изучили данные, собранные орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, а точнее, его радиолокатором SHARAD, который может исследовать слои на глубине до нескольких сотен метров.

Исследователи обнаружили, что отложения под северной полярной шапкой Марса состоят из слоев водяного льда и базальтового песка. При этом льда оказалось очень много, и как считают ученые, это один из крупнейших известных резервуаров воды на Красной планете (так, согласно расчетам исследователей, если растопить весь этот лед, воды хватит для покрытия всей поверхности планеты слоем воды глубиной примерно полтора метра).

Слои песка и льда в древних отложениях, по предположению исследователей, возникли ввиду циклов потепления и похолодания, которые связаны с небольшими изменениями в орбите Марса и наклоне его оси (в холодные периоды шапки увеличивались, а в более теплые их покрывало слоем песка).

Работы, посвященные исследованию древних полярных шапок Марса, были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (1, 2).