Двух белых карликов поймали в процессе слияния

Астрономы обнаружили необычное небесное тело, которое образовалось в результате слияния двух белых карликов. Группа ученых, включая исследователей из России , считает, что их находка в ближайшие несколько тысяч лет схлопнется и превратится в нейтронную звезду.

Белые карлики — это «мертвые» звезды, внутри них уже не протекают термоядерные реакции. Дело в том, что белым карликом становится обычная звезда, в которой закончился запас которые нужны для таких реакций. Из-за своей массы и компактности белые карлики остывают очень медленно и продолжают светить на протяжении многих миллиардов лет. Поэтому их, хотя и не без труда, можно увидеть в обычный телескоп.

Первых белых карликов ученые открыли и идентифицировали более ста лет назад. Астрономы считают, что таких звезд в галактике достаточно много — по сути, большинство светил с массой меньше солнечной заканчивают свою жизнь именно в таком качестве.

Но объект J005311, описанный в Nature и обнаруженный при помощи инфракрасного телескопа WISE, оказался не простым белым карликом. Его отличала аномально высокая светимость, причем не в видимом, а в инфракрасном диапазоне. Получив его спектры, ученые смогли выяснить ряд деталей: например, отсутствие водорода и гелия подтвердило то, что J005311 не может быть обычной звездой. А ширина спектральных линий указала на то, что от небесного дела дует сильный «звездный ветер»: его скорость достигала 16 тысяч километров в секунду.

Такая скорость указывала на наличие рядом с объектом сильного магнитного поля, потому что само по себе излучение белых карликов не может настолько разогнать частицы плазмы. Такое поле, в свою очередь, возникает при вращении остатков звезды вокруг своей оси.

Собрав вместе всю полученную информацию, исследователи пришли к выводу о том, что перед ними не один, а два белых карлика, которые вращаются вокруг общего центра масс на очень малом расстоянии друг от друга. Их совместная масса также оказалась достаточно велика для повторного запуска термоядерных реакций с более тяжелыми элементами. Впрочем, этим реакциям не суждено поддерживаться сколько-нибудь долго.

Расчеты указывают, что вращающиеся компоненты J005311 достаточно быстро теряют энергию за счет излучения гравитационных волн (впрочем, достаточно слабых для того, чтобы их заметили детекторы на Земле). Через несколько тысяч лет J005311 схлопнется, породив нейтронную звезду.