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Ford разработал двуногого робота для доставки посылок 

TechCult + ещё 3 11 часов назад
Фото: Ford
Уже в ближайшее время на смену обычным курьерам могут прийти беспилотники или дроны, которые доставят груз прямо до двери заказчика. Приближает это будущее и автогигант Ford. Его совместный проект с компанией Agility Robotics ставит целью использование двуногого робота Digit для доставки посылок весом до 18 кг по принципу «от двери к двери».
Робот способен ходить по неровной поверхности, преодолевать препятствия, подниматься и спускаться по лестнице и даже оставаться в вертикальном положении после непредвиденного столкновения.
Главная идея проекта — использование автономных городских транспортных средств в «свободное» от пассажиров время в качестве средств доставки посылок. Тогда место пассажира занимает Digit. По прибытии беспилотника по адресу робот выходит через заднюю дверь, берет посылку, направляется к входной двери и кладет ее у порога.
Digit оснащен лидаром и стереокамерами, с помощью которых он находит дорогу от автомобиля к двери заказчика. Кроме того, перед поездкой робот получает дополнительную картографическую информацию от автомобиля-беспилотника.
Если Digit встречает неожиданное препятствие, он посылает сигнал SOS на беспилотник, чтобы тот подсказал ему решение для дальнейшего продвижения. Если решение не найдено, то автономный автомобиль отправляет запрос в облако.
По имеющейся информации, Digit изготовлен из легких материалов, при этом служба доставки может рассчитывать на полный рабочий день до полной разрядки аккумуляторов. Agility Robotics намерена начать продажу своих роботов уже в начале первого квартала 2020 года.
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Наука и техника , Ford
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