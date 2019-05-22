Роскосмос объяснил закупку двух тысяч пиявок

Госкорпорация «Роскосмос» объяснила необходимость закупки почти двух тысяч голодных пиявок. По данным пресс-службы, их приобретают в рекреационных целях.

В структуре предприятия находятся лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, в интересах которых осуществляется данная закупка, — сообщили радиостанции «Говорит Москва».

На эти цели выделено 89 тысяч рублей.