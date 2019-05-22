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Роскосмос объяснил закупку двух тысяч пиявок 

News.ru 22 мая 2019
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Госкорпорация «Роскосмос» объяснила необходимость закупки почти двух тысяч голодных пиявок. По данным пресс-службы, их приобретают в рекреационных целях.
В структуре предприятия находятся лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, в интересах которых осуществляется данная закупка, — сообщили радиостанции «Говорит Москва».
На эти цели выделено 89 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал, что предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит 1800 пиявок. Согласно требованиям, они должны быть здоровыми и голодными. Срок исполнения контракта — до мая 2020 года.
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Наука и техника , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , Радиостанция "Говорит Москва"
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