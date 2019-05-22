Ученые рассортируют перепутанные кости средневековых правителей Англии

Ученые из Бристольского университета исследуют останки англосаксонских королевских особ, погребенных в Уинчестерском соборе. При погромах во время гражданской войны в XVII веке кости использовали как метательное орудие, поэтому сборка скелетов и определение личности покойного представляют серьезную задачу. О начале и первых результатах исследования повествует статья в газете The Independent.

Исторические данные говорят о том, что в стенах собора между VII и X веками были погреблены шесть англосаксонских королей, одна англосаксонская королева, один англонормандский король (Вильгельм II, сын Вильгельма Завоевателя), три короля из династий, основанных в Англии викингами, и два епископа.

До середины XVII кости хранились в отдельных гробницах, однако во время гражданской войны в Англии парламентские войска ворвались в собор и разграбили его. По словам очевидца — священника Бруно Ривеса — в 1642 году парламентские войска использовали кости в качестве снарядов для метания в средневековые витражи. После инцидента работники собора собрали разбросанные кости с пола и, не имея возможности опознать покойных, поместили в саркофаги случайным образом.

Значительная доля большеберцовых костей лишены дистальных концов или сломаны. Вскоре после начала исследования ученые установили, что погребенных оказалось больше, чем было отмечено в исторических источниках — 1300 костей принадлежали 23 разным людям. Команда уже датировала некоторые кости, определила пол и установила возраст на момент смерти. Выявить семейные связи между людьми поможет прочтение последовательности ДНК, а изотопный анализ покажет, где выросли представители знати.

Единственный человек, чьи кости были предварительно опознаны — это королева Эмма, дочь Ричарда I, герцога Нормандского. Анализ также выявил, что некоторые из костей принадлежат двум нормандским мальчикам в возрасте от 10 до 15 лет, которые жили в XI—XII веках. Пока их происхождение остается загадкой.