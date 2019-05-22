«Пиво фараонов» сварили в Израиле из древних дрожжей

Израильские учёные смогли воссоздать «пиво фараонов», использовав дрожжи из древних кувшинов.

По словам сотрудников ведущих университетов страны и археологического Управления древностей, напиток отличается хорошим вкусом, а также безопасен для потребления.

Дрожжевые культуры были собраны в микропорах осколков глиняных кувшинов времён правления фараона Нармера (около трёх тысяч лет до н.э.) и пророка Нехемии (400 лет до н.э.), где хранились пиво и мёд.

Воссоздать древнее пиво и 14-градусный мёд учёным помогли профессиональные пивовары, которые использовали для приготовления напитков современные технологии.

Самое большое чудо — то, что колонии дрожжей выживали тысячи лет в сосудах, ожидая, когда мы их извлечём и вырастим, — отметил один из руководителей проекта, микробиолог из Еврейского университета Иерусалима Ронен Хазан.

По его словам, благодаря эксперименту исследователи узнали, каким был на вкус хмельной напиток древних филистимлян и египтян.

При этом он подчеркнул, что древнее пиво оказалось «совсем неплохим», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что жители планеты Земля могут в скором времени остаться без пенного напитка. По мнению специалистов, ячменных полей станет намного меньше из-за глобального потепления.