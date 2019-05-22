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«Пиво фараонов» сварили в Израиле из древних дрожжей 

News.ru + ещё 1 17 часов назад
Фото: Robert Messer/dpa/Global Look Press
Израильские учёные смогли воссоздать «пиво фараонов», использовав дрожжи из древних кувшинов.
По словам сотрудников ведущих университетов страны и археологического Управления древностей, напиток отличается хорошим вкусом, а также безопасен для потребления.
Дрожжевые культуры были собраны в микропорах осколков глиняных кувшинов времён правления фараона Нармера (около трёх тысяч лет до н.э.) и пророка Нехемии (400 лет до н.э.), где хранились пиво и мёд.
Воссоздать древнее пиво и 14-градусный мёд учёным помогли профессиональные пивовары, которые использовали для приготовления напитков современные технологии.
Самое большое чудо — то, что колонии дрожжей выживали тысячи лет в сосудах, ожидая, когда мы их извлечём и вырастим, — отметил один из руководителей проекта, микробиолог из Еврейского университета Иерусалима Ронен Хазан.
По его словам, благодаря эксперименту исследователи узнали, каким был на вкус хмельной напиток древних филистимлян и египтян.
При этом он подчеркнул, что древнее пиво оказалось «совсем неплохим», передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что жители планеты Земля могут в скором времени остаться без пенного напитка. По мнению специалистов, ячменных полей станет намного меньше из-за глобального потепления.
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Наука и техника , Другое , Наука , РИА Новости , Израиль
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