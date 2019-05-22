Ученые нашли лекарство от супербактерий в «боевой аптечке» конфедератов

Настольная книга медиков армии Конфедерации помогла молекулярным биологам открыть мощнейшее растительное средство, способное уничтожать даже самые неуязвимые колонии супермикробов. Первые итоги его применения были представлены в журнале Scientific Reports.

"Меня всегда интересовала история этой войны. Я твердо уверен в том, что мы должны полностью изучать наше прошлое и получать максимальную пользу от тех открытий, который делали наши предки. Мы надеемся, что сможем выделить те молекулы, которые отвечают за действие этого снадобья, и проверить их на реальных инфекциях", — рассказывает Дэниел Журавски (Daniel Zurawski) из университета Эмори в Атланте (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

По этой причине молекулярные биологи и другие ученые сегодня не только активно разрабатывают новые антибиотики, но и пытаются найти аналогичные по силе молекулы, не похожие на них по принципам действия.

Журавски и его коллеги открыли очень простой, но при этом крайне эффективный препарат, способный уничтожать колонии и биопленки как минимум трех крайне опасных микробов, изучая историю Гражданской войны в США.

Ученых интересовал один из самых трагичных моментов в истории этого конфликта, связанный с медициной. Дело в том, что флот Конфедерации заметно уступал в силе военно-морским силам США, в результате чего фактически все ее порты были заблокированы в первые два года после начала войны.

Блокада привела к тому, что приток медикаментов из Европы полностью прекратился, что привело к огромным проблемам для военных и гражданских госпиталей содружества южных штатов, лишившихся и обезболивающих, и антисептических средств.

Нарастающий кризис и растущее число потерь заставили Сэмьюэла Мура, главного врача Конфедерации, обратиться за помощью к ботанику Фрэнсису Порчеру. Он попросил его составить каталог растений, произрастающих на территории юга США, которые можно было бы использовать в медицинских целях. Собранные им данные были использованы для наполнения "боевой аптечки" и справочника для медиков армии конфедератов.

Когда ученые начали изучать эти рецепты, их внимание привлек "тоник от омертвения тканей", для приготовления которого использовались три растения — кора белого дуба (Quercus alba), листья "трости дьявола", аралии колючей (Aralia spinosa) и побеги и корни тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera).

Эти представители флоры, как отмечают исследователи, широко используются в народной медицине индейцев. Они не уничтожают микробов сами по себе, но мешают им приспосабливаться к новым условиям среды и формировать биопленки, особенно стойкие к действию антибиотиков.

Все это заставило Журавски и его команду последовать рекомендациям Порчера, Мура и их современников, подготовить эликсиры и проверить, действительно ли они будут препятствовать росту микробов. Для этого ученые вырастили несколько культур супербактерий и обычных штаммов этих микробов и обработали их разными версиями конфедератского "тоника".

Как оказалось, настойки Порчера необыкновенно хорошо подавляли рост многих "супермикробов", в том числе колоний синегнойной палочки, золотистого стафилококка, пневмококков и других бактерий, стойких к действию карбапенемов, "лекарств последней надежды", и большинства других современных антибиотиков.

Что еще интереснее, вещества, содержавшиеся в этом "тонике", мешали микробам обмениваться сигналами и координировать свое поведение, что важно для быстрой выработки "иммунитета" к новым антибиотикам и борьбы с иммунной системой человека. Блокировка этой способности, так называемого "чувства кворума", делает синегнойную палочку и пневмококк заметно менее опасными для людей.

Пока ученые не знают, какие именно компоненты этих экстрактов подобным образом влияют на бактерий. При этом, Журавски и его коллеги уже выделили два десятка перспективных молекул из коры белого дуба, потенциально связанных с их благотворным действием. Они планируют проверить их работу на животных в самое ближайшее время, а также продолжат анализ "аптечки" конфедератов в надежде найти в ней другие интересные снадобья.