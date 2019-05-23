Рогозин представил план по высадке человека на Луну в 2030 году

Роскосмос планирует осуществить высадку человека на Луну в 2030 году, после чего там будет создан модуль лунной базы. Об этом говорится в презентации главы госкорпорации Дмитрия Рогозина на лекции в МГУ "2029-2030 годы — пилотируемые полеты к Луне. 2029 год — летные испытания, 2029 год — комплексное исследование Луны — автоматический луноход, 2030 год — высадка человека на Луну — лунный взлетно-посадочный комплекс, после 2030 года — модуль лунной базы", — говорится в презентации главы Роскосмоса. Ранее в презентации генконструктора — первого замгендиректора РКК "Энергия" Евгения Микрина на конференции в Москве, посвященной 20-летию МКС, прошедшей в ноябре 2018 года, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны после 2030 года. Их миссия должна продлится 14 суток.