Будущие колонисты Марса не смогут контактировать с землянами

Профессор Университет Райса ( США ) считает, что колонисты превратятся в мутантов, которые больше не смогут тесно контактировать с землянами.

НАСА собирается высадить людей на Марс в 2030-х годах для создания постоянной марсианской колонии. Колонисты Марса должны будут адаптироваться к высоким температурам и смертельной радиации. Скотт Соломон (Scott Solomon), биолог-эволюционист Университета Райса, считает, что этот опыт может лишить добровольцев многих человеческих черт. Учёный сообщает, что ДНК колонистов будет мутировать очень быстро, чтобы помочь им выжить в жёстких условиях Марса. Со временем их кожа приобретёт защиту, став толще, чтобы выдержать дополнительную солнечную радиацию. Кости тоже станут более плотными, чтобы справиться с условиями низкой гравитации Марса. Колонисты практически не будут подвергаться воздействию бактерий и вирусов, живущих на Земле, что полностью уничтожит их иммунную систему. По словам профессора Соломона, марсианским колонистам понадобится всего два поколения, чтобы стать мутантами.

Скорость эволюции зависит от того, какое преимущество даёт наличие определённой мутации. Предполагается, что для выживания люди на Марсе будут передавать мутировавшие гены с большой скоростью. При этом любой тесный контакт с людьми на Земле может стать смертельным для марсиан. Без иммунной системы они будут уязвимы для любых болезней, особенно при половых контактах. Предполагается, что НАСА должно учесть эти факторы, готовясь высадить человека на Луну к 2024 году, прежде чем отправиться на Марс в 2033 году.