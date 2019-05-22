Huawei может вывести на рынок свою операционную систему уже осенью

О том, что компания создает собственную операционную систему, сообщил в начале марта глава Huawei Ричард Ю. Она получила название Hongmeng. Разрабатывается с 2012 года и, предположительно, основана на коде открытой версии Android.

Обещана полная совместимость с приложениями для мобильной ОС Google. Но непонятно, каким образом пользователи будут их получать. Ведь если американский IT-гигант прекратит сотрудничество с Huawei, то очевидно, что и магазин приложений Google Play тоже станет недоступен владельцам смартфонов китайской компании.

Как будет выглядеть ОС от Huawei, неизвестно, но это не так уж и важно. Главное — как раз приложения, отмечает эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм

Максим Эмм эксперт в области информационной безопасности и технологий «Ценность платформы, то есть операционной системы, в первую очередь определяется тем, сколько под нее приложений. И если разработчики не станут свои приложения портировать на эту операционную систему, Facebook тот же, если им будет запрещено эти приложения публиковать в эти платформы, то и этой операционной системой, и этими телефонами никто особо пользоваться не будет. Ну, кроме, наверное, каких-то госзаказчиков в Китае. А для Huawei это будет болезненно, это один из самых крупных рынков в мире, и, скорее всего, после того как телефоны будут выходить без поддержки Android и всех приложений на нем, с большой долей вероятности никто покупать в Америке не будет».

Отщипнуть кусок рынка мобильных ОС, который поделили Apple и Google, пытались в том числе Microsoft со своей Windows Phone и Samsung, у которой было аж две платформы: сначала Badu OS, потом Tizen. Но из этого ничего не вышло. Вряд ли успех ждет и новую операционную систему от Huawei — если мы говорим о глобальном рынке, а не о внутреннем китайском, считает руководитель HiTech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Дмитрий Рябинин руководитель HiTech Mail.ru «В лучшем случае получится частично перенести Android Soft, в худшем случае его придется писать с нуля. Примеры и Microsoft и Samsung ничего оптимистичного не вселяют, потому что и там и там достаточно сложный и тяжелый процесс идет, который растягивается во времени. И в итоге ни во что не выливается».

Помимо проблем с платформой Google и сервисами американских компаний, у Huawei, скорее всего, возникнут проблемы и с доступом к компонентам производства США. Но китайцы к этому заранее подготовились, говорит интернет-эксперт Григорий Бакунов

Григорий Бакунов интернет-эксперт «Видимо, в Huawei каким-то образом подозревали, что все будет развиваться как-то так. Потому что уже два года назад они начали разработку собственной платформы, именно из чипов аппаратной платформы. Они даже успели выпустить на ней несколько устройств. И сейчас у Android есть все необходимые компоненты для того, чтобы создавать собственные устройства без Intel , без Qualcomm , без Broadcom и прочих компаний, которые тоже вынуждены будут следовать этому эмбарго на работу с этой китайской компанией».

Если все пойдет по наихудшему сценарию, рынок гаджетов в США Huawei потеряет. Для американского рынка это вряд ли станет проблемой: в конце концов, есть много других производителей, к примеру, тот же корейский Samsung.

Для второго по величине производителя смартфонов в мире это может стать заметным ударом: на американский рынок приходится около 40% мировых продаж смартфонов. Впрочем, есть еще огромный внутренний рынок Китая, где доступ к Google, Facebook, Twitter и другим американским сервисам, мягко говоря, не актуален по причине того, что они там давно заблокированы.