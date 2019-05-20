С Huawei отказались сотрудничать крупнейшие производители чипов

С китайской компанией разорвали сотрудничество несколько производителей чипов. Число компаний, отказавшихся от работы с производителем смартфонов, возросло до пяти.

Еще несколько компаний, производящих чипы, вслед за Google отказались сотрудничать с Huawei. Среди американских компаний это четыре производителя чипов. Еще одна немецкая фирма приостановила поставки для Huawei.

Среди американских изготовителей чипов, объявивших бойкот производителю смартфонов, оказались Qualcomm , Xilinx, Intel и Broadcom. Вместе с крупнейшим сервисом Google, от Huawei отказались уже пять американских компаний. Еще один, немецкий, производитель чипов Infineon приостановил поставки.

Примечательно, что перед попаданием в черный список Huawei запаслась чипами заранее. По имеющимся расчетам компании их хватит на три месяца. При этом американские поставщики пока не могут никем заменить Huawei. Этот производитель смартфонов был на втором месте по продажам, сразу после Samsung, пишет «РБК».

Напомним, ранее из-за торговых споров с США китайские зрители не смогли увидеть финальную серию «Игры престолов». Ее показ был запрещен на территории страны.