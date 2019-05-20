«Китай ответит жёстко»: россиянам предрекли дефицит смартфонов

Разрыв отношений компаний Google и Huawei способен спровоцировать дефицит на рынке смартфонов, сообщил Ura.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин . По его словам, в первую очередь потребители ощутят нехватку устройств производства Apple и Huawei.

По словам эксперта, факт того, что Google, следуя американским санкциям, разорвал контракт с Huawei, свидетельствует о «кардинальном» переделе рынка. При этом Муртазин отметил, что меры, предпринятые в отношении Huawei, скорее всего негативно отразятся и на компании Apple.

«Думаю, что Китай жестко ответит на эти санкции. Надо понимать, что Apple на 99% зависит от производственных цепочек в Китае. В итоге серьезная опасность нависла и над американской компанией», — заявил специалист.

В результате, отмечает Муртазин, цены на смартфоны вышеуказанных компаний заметно вырастут, чем воспользуются другие игроки на рынке: в частности компании Xiaomi и Samsung, последний из которых уже повысил заказы на производство мобильных устройств на 40%.