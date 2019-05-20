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«Китай ответит жёстко»: россиянам предрекли дефицит смартфонов 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Разрыв отношений компаний Google и Huawei способен спровоцировать дефицит на рынке смартфонов, сообщил Ura.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в первую очередь потребители ощутят нехватку устройств производства Apple и Huawei.
По словам эксперта, факт того, что Google, следуя американским санкциям, разорвал контракт с Huawei, свидетельствует о «кардинальном» переделе рынка. При этом Муртазин отметил, что меры, предпринятые в отношении Huawei, скорее всего негативно отразятся и на компании Apple.
«Думаю, что Китай жестко ответит на эти санкции. Надо понимать, что Apple на 99% зависит от производственных цепочек в Китае. В итоге серьезная опасность нависла и над американской компанией», — заявил специалист.
В результате, отмечает Муртазин, цены на смартфоны вышеуказанных компаний заметно вырастут, чем воспользуются другие игроки на рынке: в частности компании Xiaomi и Samsung, последний из которых уже повысил заказы на производство мобильных устройств на 40%.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру торговли запретить сделки в сфере информационных технологий, угрожающие национальной безопасности США. В результате в «чёрный список» попала компания Huawei и 70 ее подразделений. Теперь американским компаниям потребуется получать специальную лицензию, чтобы продавать Huawei оборудование. По этой причине Google приостановила сотрудничество с Huawei до тех пор, пока не разберется с последствиями решения властей.
Комментарии2
Наука и техника , Гаджеты , Эльдар Муртазин , Дональд Трамп , Apple , Google , Китай
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