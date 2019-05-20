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«Отсчет пошел»: хакеры помогут обойти запрет Android для Huawei 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Новые телефоны Huawei с доступом к Google Play и Gmail появятся в обороте уже через полгода, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Об этом заявил хакер Александр Варской.
По словам эксперта, если есть возможность перепрошить iPhone, то в будущем специальные программы появятся и для использования на Huawei.
«Полгода понадобится для появления прошивок, чтобы они стали доступны людям. Отсчёт пошёл с сегодняшнего дня», — отметил Варской.
При этом специалист подчёркивает, что указанное время понадобится для исследователей, после чего прошивка окажется доступной «народу».
Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру торговли запретить сделки в сфере информационных технологий, угрожающие национальной безопасности США. В результате в «чёрный список» попала компания Huawei и 70 ее подразделений. По этой причине Google приостановила сотрудничество с Huawei до тех пор, пока не разберется с последствиями решения властей. В результате, по словам представителей американской компании, в новых смартфонах Huawei будет доступна лишь открытая версия операционной системы Android и невозможно будет загрузить никакие приложения Google.
Комментируя ситуацию, Варской отметил, что происходящие события вряд ли нанесут китайскому производителю смартфонов существенный урон.
«Huawei больше, чем Трамп и все южные штаты США», — резюмировал эксперт.
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Дональд Трамп , Google , Радиостанция "Говорит Москва"
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