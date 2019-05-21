Первый взгляд на Honor 20 Pro: яркий смартфон с необычной камерой

Сегодня бренд Honor представил флагманские смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Нам удалось подержать в руках старшую модель и поснимать на ее камеры — и вот что получилось.

Для начала о дизайне — в Honor умеют работать с цветами, однако новые модели вывели это умение на иной уровень. Так выглядит Honor 20 Pro в цвете Phantom Blue.

Вместо привычных уже градиентов использован сложный перелив синего и зеленого, меняющий оттенок под разными углами.

Экран диагональю 6,26″ обрамляют тонкие рамки, так что габариты смартфона умеренные. Можно даже пользоваться им одной рукой, если размер ладоней позволяет. Фронтальная камера на 32 Мп вписана в отверстие посреди экрана — такое решение мы уже видели в Honor View 20.

Из необычного — сканер отпечатков переместился на правую грань и совмещен с кнопкой включения. Подобное расположение встречалось в смартфонах Sony, например, недавнем Xperia L3, и неплохо себя зарекомендовало по части удобства. Конечно, хотелось видеть тут сканер под экраном, но это прерогатива более дорогих Huawei P30 и P30 Pro.

Работает Honor 20 Pro под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой Magic 2.1. Внутри чипсет Kirin 980 с графеновым теплоотводом, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также батарея на 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge 22,5W.

Основной упор в новинке сделан на камеру. Смартфон получил четыре объектива с тыльной стороны: стандартный, зум, отдельный под макросъемку и еще один — под широкоугольные кадры. Заявлен трехкратный оптический и пятикратный гибридный зум, а также цифровое увеличение до 30Х.

Главный модуль получил сенсор Sony IMX586 на 48 Мп. Вот так он снимает:

Трехкратный оптический зум на 8 Мп:

Широкоугольная 16-Мп камера:

А вот 2-Мп снимок, полученный на отдельную камеру для макро. Производитель обещает фокусное расстояние в 4 см.

С Honor 20 Pro вышла странная история: сперва компания планировала вывести смартфон на российский рынок, но в последний момент отказалась от этой затеи. Вместо него мы получим стандартный Honor 20: с конфигурацией памяти 6/128 ГБ, менее емким аккумулятором (3750 мАч) и сенсором глубины вместо трехкратного зум-объектива. При этом смартфон на 100 евро дешевле Pro-версии. Российские цены и дата продаж будут объявлены позднее.