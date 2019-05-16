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Игровой ноутбук-трансформер Predator Triton 900 уже можно купить в России 

Игромания.ру 15 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Acer представила на российском рынке игровой ноутбук-трансформер Predator Triton 900. Новинка оснащена топовым железом и может конкурировать с полноценными игровыми PC по вычислительной мощности. А особенности конструкции расширяют сферу применения устройства.
Predator Triton 900 базируется на процессоре Core i9-9980HK девятого поколения. За обработку графики отвечает видеокарта GeForce RTX 2080. Объём оперативной памяти составляет 32 ГБ, постоянной — два SSD по 512 ГБ в режиме RAID 0.
Другие спецификации включают в себя 17-дюймовый 4K-экран с четырьмя режимами работы, механическую клавиатуру с RGB-подсветкой и программируемыми кнопками. Важно отметить, что экран можно разместить в планшетной ориентации.
Также отметим систему охлаждения AeroBlade 3D четвертого поколения, которой хватит даже для самых требовательных игр. За обработку и вывод звука отвечает система Waves Maxx, которая отслеживает положения головы пользователя и обеспечивает качественное 3D-звучание. А технология Killer DoubleShot Pro позволяет одновременно подключаться к сетям Ethernet и Wi-Fi.
Из портов есть один USB Type-C с технологией Thunderbolt3, один порт USB Type-C с поддержкой передачи видео, два порта USB 3.1 Gen1, один порт USB 2.0, по одному HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и Ethernet.
Из мелочей отметим возможность управлять ноутбуком со смартфона, настраивая разгон, подсветку и другие параметры. Новинка уже появилась в российской рознице за 369 990 рублей.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии
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