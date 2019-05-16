Разгадку происхождения Земли нашли на обратной стороне Луны

Свет на историю формирования Земли и ее спутницы пролил китайский луноход "Юйту-2". "Нефритовый заяц-2" обнаружил на обратной стороне Луны минералы с низким содержанием кальция, богатые железом пироксены и оливины. Эти породы могут представлять основу лунной мантии.

Породы с низким содержанием кальция вышли со дна кратера "Южный полюс Аиткен" из-за воздействия близлежащего к нему кратера "Финсен", сообщает журнал Nature. Ранее ученые сомневались, что лунная мантия содержит два из найденных минералов. Китайский луноход должен теперь сосредоточиться на изучении происхождения, количества и значимости этих пород.

"Удивительно, но ни "Аполлоны", ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии", — отметил планетолог из университета Тулузы Патрик Пинье.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" состоит из трех этапов: облет вокруг Луны, посадка на естественный спутник Земли, а также возвращение образцов с лунной поверхности на Землю. Первые две фазы уже успешно выполнены.

Луноход "Нефритовый заяц" доставлен в кратер Залив радуги 14 декабря 2013 года на борту посадочного модуля "Чанъэ-3". Он стал первым с 1976 года объектом искусственного происхождения, который совершил мягкую посадку на спутнике Земли после советской автоматической станции "Луна-24".

В 2019 году Китай приступил к реализации новой фазы своей лунной программы — первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Связь лунохода с Землей на обратной стороне Луны поддерживается при помощи уникального спутника связи "Цюэцяо".

Китайских ученых во главе с Чуньлай Ли интересует, из каких пород состоит поверхность Луны и насколько сильно различается их состав в разных точках ее поверхности. Сейчас ученые считают, что недра Земли и Луны формировались по разным сценариям. В отличие от нашей планеты, на ее спутнице не было тектонических процессов и круговорота пород. Считается, что недра Луны остыли достаточно быстро, всего через несколько десятков миллионов лет после столкновения ее прародительницы с Землей. Такой сценарий должен был привести к тому, что все прослойки — кора, мантия и ядро Луны — должны были быть сложены из однородных и одинаковых по составу пород. При этом аналоги этих пород не должны присутствовать в других слоях лунной литосферы.

Следы лунной мантии обнаруживаются лишь в достаточно глубоких и древних кратерах, достигающих ее границы. Но ни один лунный зонд не смог найти достаточно больших следов пород мантии в крупнейших кратерах на Луне. Все "земные" образцы лунной материи — это фрагменты лунной коры, в которых две предполагаемых главных породы мантии — пироксен и оливин — почти полностью отсутствуют.

Поэтому ученые усомнились в справедливости теории образования Луны и начать искать альтернативные объяснения, описывающие процесс ее формирования, а также предсказывающие радикально иной состав мантии.

Открытие китайского лунохода больше не позволит теперь утверждать, что мантия Луны не содержит оливина и пироксена. Дальнейшие замеры и анализы помогут проверить выдвигаемые теории о происхождении Луны, а также установить, какая из них наиболее близка к реальности.

Кроме того, "Нефритовый заяц" провел первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности. Во время эксперимента на Луне удалось прорастить хлопчатник. Также "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые помогают ученым в дальнейшем изучении естественного спутника Земли.