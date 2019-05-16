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Samsung исправила недостатки Galaxy Fold 

News.ru + ещё 3 15 часов назад
Фото: Simon Nagel/dpa/Global Look Press
Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Защитный слой экрана, ставший ранее одной из причин повреждений дисплея, теперь будет прикреплён к лицевой панели, чтобы владельцы девайса не спутали его с защитной плёнкой.
Кроме того, зазор в месте сгиба станет минимальным. Это позволит решить проблемы с попаданием посторонних предметов между экраном и защитным слоем, а также непосредственно в сам аппарат.
Сейчас Samsung продолжает тестировать новую конструкцию Galaxy Fold, который может поступить в продажу в ближайшие месяцы, сообщает ресурс Yonhap News.
В начале мая компания отправила электронные письма всем жителям США, оформившим предзаказ на складной смартфон Galaxy Fold. В сообщении производитель заявил, что не может подтвердить дату отгрузки устройства и приносит извинения покупателям.
Ранее News.ru рассказал, что устройство с гибким экраном может появиться на прилавках магазинов только во второй половине 2019 года.
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Наука и техника , Гаджеты
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