ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Сегодня компания ASUS официально представила новый флагман Zenfone 6. Смартфон оснащён основной двойной камерой, модуль которой можно поворачивать в разные стороны. Это позволяет делать как селфи, так и обычные фото.

В сложенном состоянии камера Zenfone 6 расположена на задней части корпуса. При помощи шагового двигателя модуль с датчиками поворачивается на 180° и оказывается направлен в другую сторону, превращаясь в фронталку. Камера имеет два датчика: один — Sony IMX586 — на 48 Мп, а второй на 13 Мп со сверхширокоугольным объективом.

6,4-дюймовый дисплей устройства не имеет никаких вырезов сверху. Снизу рамка чуть утолщена. В целом, экран занимает 92% площади поверхности смартфона. Его разрешение равно 2340 x 1080. Сканер отпечатка пальца у модели расположен на задней панели.

Работает смартфон на топовом восьмиядерном процессоре Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Максимальная аппаратная комплектация устройства — 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Мощный и массивный аппарат оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который должен обеспечить два дня автономной работы на одном заряде.

Предзаказ Zenfone 6 можно будет сделать уже 23 мая в официальном магазине ASUS Shop. В продаже будут доступны следующие версии: с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 39 990 рублей, с 6 ГБ + 128 ГБ за 42 990 рублей, с 8 ГБ и 256 ГБ за 49 990 рублей.