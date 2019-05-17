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ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой 

Ferra.ru + ещё 5 11 часов назад
Фото: Ferra.ru
Сегодня компания ASUS официально представила новый флагман Zenfone 6. Смартфон оснащён основной двойной камерой, модуль которой можно поворачивать в разные стороны. Это позволяет делать как селфи, так и обычные фото.
В сложенном состоянии камера Zenfone 6 расположена на задней части корпуса. При помощи шагового двигателя модуль с датчиками поворачивается на 180° и оказывается направлен в другую сторону, превращаясь в фронталку. Камера имеет два датчика: один — Sony IMX586 — на 48 Мп, а второй на 13 Мп со сверхширокоугольным объективом.
6,4-дюймовый дисплей устройства не имеет никаких вырезов сверху. Снизу рамка чуть утолщена. В целом, экран занимает 92% площади поверхности смартфона. Его разрешение равно 2340 x 1080. Сканер отпечатка пальца у модели расположен на задней панели.
Работает смартфон на топовом восьмиядерном процессоре Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Максимальная аппаратная комплектация устройства — 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.
Мощный и массивный аппарат оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который должен обеспечить два дня автономной работы на одном заряде.
Предзаказ Zenfone 6 можно будет сделать уже 23 мая в официальном магазине ASUS Shop. В продаже будут доступны следующие версии: с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 39 990 рублей, с 6 ГБ + 128 ГБ за 42 990 рублей, с 8 ГБ и 256 ГБ за 49 990 рублей.
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Наука и техника , Гаджеты
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