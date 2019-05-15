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В процессорах Intel нашли «зомби-уязвимость» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
В процессорах Intel найдена новая уязвимость, специалисты по информационной безопасности назвали ее ZombieLoad.
Новая уязвимость — это атака, которая позволяет хакерам использовать недостаток в архитектуре Intel для получения данных, при этом она не дает возможности внедрить и выполнить вредоносный код без других инструментов для взлома, передает 3DNews со ссылкой на TechCrunch.
ZombieLoad схожа с уязвимостями Meltdown и Spectre, но использует свой способ для получения данных. Для атаки на процессор подается огромное количество данных, из-за чего процессор начинает запрашивать помощь у микрокода для предотвращения сбоя.
Ошибка, вызванная перегрузкой процессора, позволяет обойти ограничение, из-за которого приложения используют только свои собственные данные, что открывает доступ взломщикам к любой информации, используемой ядрами процессора.
Отмечается, что уязвимости подвержены практически все процессоры Intel, произведенные с 2011 года. Процессоры AMD и ARM этого недостатка не имеют.
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Наука и техника , Гаджеты , Intel , 3Dnews.ru
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