Космический удар: магнитная буря может повториться из-за вспышек на Солнце

14 мая на Землю обрушилась сильнейшая за последние годы магнитная буря.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю. Метеозависимые люди чувствуют недомогание, в группе риска даже электроника и спутниковые системы. По словам заместителя директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Ильи Орлова, вспышки сгенерировала активная область на Солнце.

«Сейчас на диске Солнца два активных пятна, так что можно ожидать повторения возмущения», — отметил Орлов.

Эти, казалось бы, крохотные пятна — вспышки — и спровоцировали на Земле сильнейшую за последние два года магнитную бурю. Но вспышки — научное название, на самом деле, на Солнце произошла серия крупных взрывов.

«Полная энергия выделяющаяся во время вспышки — эта энергия которую потребляет человечество на миллион или десять миллионов лет — выделяется за 10 секунд. Это явление колоссальной мощности и ничего из знакомого нам нельзя сравнить с ним по энергетике», — объясняет главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Облака плазмы, подгоняемые солнечным ветром или, по другому, вихрем заряженных частиц, преодолев 150 миллионов километров до нашей планеты, нарушают ее магнитное поле. Эта «лишняя» на Земле энергия влияет и на человека. В первую очередь, на сердечнососудистую систему. Особенно страдают метеочувствутельные люди. Даже случаев инфарктов во время магнитных бурь становится больше.

По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, в такие дни лучше пить больше воды, есть максимально простую пищу, например, овощи.

Солнечную активность и ее влияние на землян ученые еще продолжают изучать, но некоторые исследователи уверены, что даже урожай пшеницы может зависеть от вспышек на самой близкой от нас звезде. Однако самое опасное — космическая непогода чревата серьезными техническими авариями.

«Достаточно сильная магнитная буря может повлиять на технологичные системы, на радиосвязь, на системы навигации, ориентации, на жизнь того, что находится на орбите Земли. Когда происходит сильная магнитная буря, спутники заряжаются, электроника начинают сбоить. Это влияет на режим работы МКС и других спутников на орбите», — объяснил Илья Орлов.

Эту магнитную бурю российские ученые сумели спрогнозировать за 27 дней, но вот сила планетарного шторма — класс G3 из максимума G5 — стала сюрпризом даже для специалистов. Так что теперь одна из задач астрофизиков, научиться просчитывать силу космического удара.