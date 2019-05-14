На Земле произошла самая мощная за полтора-два года магнитная буря

Самая крупная за полтора-два года магнитная буря началась на Земле из-за активности Солнца, она вызовет радиопомехи и крупные полярные сияния, рассказал РИА Новости во вторник главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев

"Если сравнивать с событиями последних лет, то это событие крупное. За последние полтора-два года это наиболее крупная магнитная буря, событие впечатляющее. Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи", — сказал он.

Но в целом, по словам ученого, бывают и более крупные магнитные бури.

"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет. Это не рекордное событие", — пояснил собеседник агентства.

Буря началась во вторник около шести утра по московскому времени и продлится до вечера, поскольку такого рода события продолжаются до 10 часов, а нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее грядущей ночи.

"В данный момент [около 13.10 мск] событие проходит через свой максимум", — сказал Богачев.

По словам ученого, событие может быть замечено метеочувствительными людьми.