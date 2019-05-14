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На Земле произошла самая мощная за полтора-два года магнитная буря 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Самая крупная за полтора-два года магнитная буря началась на Земле из-за активности Солнца, она вызовет радиопомехи и крупные полярные сияния, рассказал РИА Новости во вторник главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
"Если сравнивать с событиями последних лет, то это событие крупное. За последние полтора-два года это наиболее крупная магнитная буря, событие впечатляющее. Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи", — сказал он.
Но в целом, по словам ученого, бывают и более крупные магнитные бури.
"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет. Это не рекордное событие", — пояснил собеседник агентства.
Буря началась во вторник около шести утра по московскому времени и продлится до вечера, поскольку такого рода события продолжаются до 10 часов, а нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее грядущей ночи.
"В данный момент [около 13.10 мск] событие проходит через свой максимум", — сказал Богачев.
По словам ученого, событие может быть замечено метеочувствительными людьми.
"Я думаю, что если люди считают себя метеочувствительными и знают, какие у них от этого симптомы, им сегодня надо быть более осторожными", — заключил Богачев.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Сергей Богачев , РИА Новости
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