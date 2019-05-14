Американская лунная программа получила название «Артемида»

НАСА выбрало в качестве названия для новой лунной программы США имя "Артемида", сообщается в Twitter ведомства.

"Артемида: сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Теперь это название нашей программы по возвращению астронавтов НАСА на поверхность Луны к 2024 году, в том числе высадки там первой женщины и еще одного мужчины", — говорится в сообщении.

Ранее глава НАСА Джим Бранденстайн сообщил, что дополнительные 1,6 миллиарда долларов, которые запросил в бюджет НАСА президент США Дональд Трамп , пойдут в числе прочего на лунную программу. По его словам, эти средства помогут ускорить разработку лунной ракеты и спускового комплекса. Кроме того, будет расширено изучение полярных регионов Луны с помощью автоматических станций.

В марте вице-президент США на заседании национального космического совета США объявил, что президент Дональд Трамп распорядился отправить американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. Пенс заявил, что "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американцы", и дал указание сделать это в 2024 году любыми средствами.