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Американская лунная программа получила название «Артемида» 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
НАСА выбрало в качестве названия для новой лунной программы США имя "Артемида", сообщается в Twitter ведомства.
"Артемида: сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Теперь это название нашей программы по возвращению астронавтов НАСА на поверхность Луны к 2024 году, в том числе высадки там первой женщины и еще одного мужчины", — говорится в сообщении.
Ранее глава НАСА Джим Бранденстайн сообщил, что дополнительные 1,6 миллиарда долларов, которые запросил в бюджет НАСА президент США Дональд Трамп, пойдут в числе прочего на лунную программу. По его словам, эти средства помогут ускорить разработку лунной ракеты и спускового комплекса. Кроме того, будет расширено изучение полярных регионов Луны с помощью автоматических станций.
В марте вице-президент США на заседании национального космического совета США объявил, что президент Дональд Трамп распорядился отправить американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. Пенс заявил, что "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американцы", и дал указание сделать это в 2024 году любыми средствами.
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Наука и техника , Дональд Трамп , NASA , США
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