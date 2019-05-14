Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На дне Марианской впадины обнаружены фантики от конфет 

Мир24 45 минут назад
Фото: МТРК «Мир» / Елена Карташова
На дне Марианской впадины обнаружены четыре новых вида ракообразных, а также пластиковый пакет и обертки от конфет. Находку сделали участники исследовательской экспедиции «Пять глубин» под руководством американца Виктора Весково, передает BBC.
Глава экспедиции Виктор Весоков в специально изготовленном батискафе провел четыре часа на дне Марианской впадины на глубине почти 11 километров. Это было самое глубокое погружение в истории человечества. Всего его команда пять раз опускались на дно впадины.
Экспедиция собрала образцы пород, а также нашли четыре новых вида ракообразных ампифодов.
Среди находок также оказался пластиковый пакет и фантики от конфет. По словам участников экспедиции, влияние человечества на экологию планеты уже становится видимым даже в самых удаленных участках планеты. Теперь исследователи намерены проверить наличие пластика в организме найденных существ.
Ранее на побережье Филиппин выбросило кита, в желудке которого оказалось 40 килограмм пластиковых пакетов. Еще один случай произошел недалеко от итальянского острова Сардиния. Там была обнаружена мертвая самка кита. Специалисты установили, что она была не только беременна, но и содержала в себе 22 килограмма пластмассовых отходов.
Мир24: последние новости
Луна продолжает остывать и сжиматься На дне Марианской впадины обнаружены фантики от конфет На Сейшелах возродился вид птиц, вымерших 130 тысяч лет назад
Комментарии
Наука и техника , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Против «Северного потока — 2» готовят «оружие»10
Дали совет: США обратились к Турции из-за российских С-40014
Лидер «Океана Эльзы» начал готовиться к выборам в Раду
В команде Зеленского отреагировали на выпад Климкина в адрес РФ68
Видео
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта
Общество
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение