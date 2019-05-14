На дне Марианской впадины обнаружены фантики от конфет

На дне Марианской впадины обнаружены четыре новых вида ракообразных, а также пластиковый пакет и обертки от конфет. Находку сделали участники исследовательской экспедиции «Пять глубин» под руководством американца Виктора Весково, передает BBC.

Глава экспедиции Виктор Весоков в специально изготовленном батискафе провел четыре часа на дне Марианской впадины на глубине почти 11 километров. Это было самое глубокое погружение в истории человечества. Всего его команда пять раз опускались на дно впадины.

Экспедиция собрала образцы пород, а также нашли четыре новых вида ракообразных ампифодов.

Среди находок также оказался пластиковый пакет и фантики от конфет. По словам участников экспедиции, влияние человечества на экологию планеты уже становится видимым даже в самых удаленных участках планеты. Теперь исследователи намерены проверить наличие пластика в организме найденных существ.

Ранее на побережье Филиппин выбросило кита, в желудке которого оказалось 40 килограмм пластиковых пакетов. Еще один случай произошел недалеко от итальянского острова Сардиния. Там была обнаружена мертвая самка кита. Специалисты установили, что она была не только беременна, но и содержала в себе 22 килограмма пластмассовых отходов.