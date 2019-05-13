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Умер один из создателей ГЛОНАСС Шебшаевич 

Рамблер + ещё 5 55 минут назад
Фото: ЭРА-ГЛОНАСС, Facebook
Один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич скоропостижно скончался в возрасте 67 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского института радионавигации и времени (РИРВ), который возглавлял Шебшаевич.
РИРВ был базовым разработчиком наземной и орбитальной аппаратуры управления местоположением и траекторией полёта космических аппаратов для глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.
Шебшаевич также руководил созданием первой в России спутниковой геодезической аппаратуры и Государственной системы единого времени и эталонных частот.
Шебшаевич опубликовал более 70 научных трудов, у него было свыше 40 авторских свидетельств и патентов.
Наука и техника , Технологии , РИА Новости
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