Умер один из создателей ГЛОНАСС Шебшаевич

Один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич скоропостижно скончался в возрасте 67 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского института радионавигации и времени (РИРВ), который возглавлял Шебшаевич.

РИРВ был базовым разработчиком наземной и орбитальной аппаратуры управления местоположением и траекторией полёта космических аппаратов для глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Шебшаевич также руководил созданием первой в России спутниковой геодезической аппаратуры и Государственной системы единого времени и эталонных частот.

Шебшаевич опубликовал более 70 научных трудов, у него было свыше 40 авторских свидетельств и патентов.