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В Петербурге создают единый портал обеспеченности жителей услугами связи 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Петербурга в рамках национальной программы "Цифровая экономика" создают единый портал обеспеченности услугами связи, с помощью которого любой желающий узнает об операторах, предоставляющих услуги связи в интересующей его локации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.
"Услуги связи должны становиться более качественными и доступными. Одним из существенных препятствий для этого в ряде случаев является монополизм некоторых операторов связи, когда в определенных жилых домах и деловых зданиях присутствует только один оператор. Это лишает абонентов возможности выбора поставщика услуг связи на конкурентной основе, а оператора-монополиста — стимула делать услуги более доступными и качественными. Для создания предпосылок к стимулированию конкуренции на рынке услуг связи мы работаем над вопросом создания единого независимого портала обеспеченности услугами связи", — сказала представитель пресс-службы.
Также специалисты комитета начали проектирование единой платформы для управления "большими данными", которая позволит обеспечить комплексный сбор таких данных, поступающих из самых разных источников, их централизованную аналитику.
"За годы работы в различных отраслевых и межведомственных информационных системах Санкт-Петербурга накоплен огромный массив информации, который может быть использован на благо города. Кроме того, у нас есть возможность взаимодействовать в данных вопросах с бизнес-структурами (например, операторами связи, социальными сетями, картографическими сервисами), которые также владеют значительными объемами информации", — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что на основе такой платформы власти смогут моделировать процессы развития городской среды, обеспечить возможность прогнозирования и проверки прикладных гипотез, формулируемых отраслевыми специалистами и необходимых для решения отдельных частных задач развития города. Проектирование платформы ведется специалистами комитета, после того, как будут выработаны требования к ней, ведомство объявит конкурс в соответствии с законодательством о закупках. Вопрос стоимости будет озвучен после разработки проекта платформа, уточнили в пресс-службе комитета.
Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года представляет собой один из 12 нацпроектов и включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.
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Наука и техника , Общество , Технологии , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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