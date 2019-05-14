Таинственное «безглавое» захоронение нашли в Крыму

Институт археологии РАН издал сборник о масштабных исследованиях Крыма , где ученые рассказали о находках, обнаруженных на полуострове в 2017-2018 годах.

Два тома сборника «Крым-Таврида» о самых масштабных в истории полуострова археологических исследований в 2017-2018 годах были изданы Институтом археологии Российской академии наук.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ИА РАН, ученые Крымской новостроечной экспедиции исследовали примерно 300 км, более 90 археологических памятников различных эпох. Эксперты обобщили данные о памятниках от каменного века и до нового времени. Информация о раскопках сопровождается фотографиями и иллюстрациями, которые были впервые опубликованы.

Специалисты сделали некий археологический разрез полуострова с востока на запад, которые продемонстрировал особенности развития населения, а также характер хозяйственной деятельности на протяжении нескольких тысяч лет.

Была изучена территория в приморской, степной и предгорной природно-географических зонах Крыма. СМИ уже писали о многих памятниках и местах раскопок, таких, как Манитра, крепость Кремен-Бурун, Госпитальный, Городище 11-й км, Фронтовое-3, мост времен Екатерины Второй и других.

Сотрудники столичного и крымского институтов археологии приоткрыли в одной из статей тайну коллективных погребений обезглавленных людей. Эти захоронения были обнаружены два года назад около Бахчисарая, на территории будущего Технопарка. В одной из траншей кургана эксперты откопали останки 38 человек, в другой — еще 25.

В сборниках говорится, что на костях ученые увидели множество травм, благодаря которым можно реконструировать случившееся. К примеру, какие-то травмы люди получили в ближнем бою, другие убегали, а побежденным отсекали головы. Судя по найденным останкам и радиоуглеродному датированию, события могли происходить в XIV-XV веках.

Отмечается, что все находки эксперты передадут в фонды крымских музеев, а обработка всех найденных материалов и останков займет много лет.