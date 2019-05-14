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Apple прекратит поддержку старых iPhone 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
В частности, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE останутся без обновления.
Apple прекратит в этом году поддержку iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также iPad Mini 2 и iPad Air, сообщает французское издание iPhoneSoft.fr со ссылкой на разработчика компании.
Все перечисленные девайсы не смогут поддерживать работу с обновленной операционной системой iOS, которая будет представлена в июне для разработчиков WWDC 2019.
Предположительно, новая операционная система предложит общесистемный Dark Mode, аналогичный MacOS, клавиатуру на основе прокрутки, обновленные приложения iMessage и Maps и обновленную функциональность Health.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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