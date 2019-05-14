Apple прекратит поддержку старых iPhone

В частности, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE останутся без обновления.

Apple прекратит в этом году поддержку iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также iPad Mini 2 и iPad Air, сообщает французское издание iPhoneSoft.fr со ссылкой на разработчика компании.

Все перечисленные девайсы не смогут поддерживать работу с обновленной операционной системой iOS, которая будет представлена в июне для разработчиков WWDC 2019.

Предположительно, новая операционная система предложит общесистемный Dark Mode, аналогичный MacOS, клавиатуру на основе прокрутки, обновленные приложения iMessage и Maps и обновленную функциональность Health.