Россия направила в НАСА замечания по запаху спирта на МКС

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.

"Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта", — сказал Власов.

"Конечно, все замечания выданы, вопросы заданы", — добавил он.