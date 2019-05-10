Россия направила в НАСА замечания в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней в марте корабля Dragon-2, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.
"Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта", — сказал Власов.
"Конечно, все замечания выданы, вопросы заданы", — добавил он.
По его словам, все вопросы по работе частных американских космических кораблей российская сторона задает не непосредственно компании SpaceX, а через посредника в лице НАСА. Такая политика взаимодействия понимания у России не вызывает, однако, отметил Власов, американские партнеры понимают, что при работе на МКС им придется отвечать на вопросы международных партнеров.