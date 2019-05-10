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На МКС запахло спиртом: Россия пожаловалась NASA 

Рамблер + ещё 28 48 минут назад
Фото: NASA
Россия отправила в США запрос, почему на МКС запахло спиртом. Российские космонавты на МКС учуяли запах спирта, когда к станции пристыковался американский корабль. Москва отправила запрос в NASA, требуя пояснить, что происходит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.
«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Все замечания выданы, вопросы заданы», — заявил Власов.
В прошлом марте к Международной космической станции (МКС) пристыковался новый американский корабль Dragon-2. Сразу после стыковки космонавты почувствовали запах спирта.
Анализаторы показали, что в воздухе МКС повысился уровень изопропилового спирта. Его концентрация составила порядка шести миллиграммов на кубический метр. Экипаж включил системы очистки воздуха. Концентрация снизилась до двух миллиграммов.
У специалистов нет сомнений, что в произошедшем виноваты системы американского корабля. До стыковки концентрация составляла десятую долю миллиграмма. После отстыковки концентрация снизилась.
Поэтому Россия направила в NASA свои вопросы в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС.
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Наука и техника , Армия , Войска , Технологии , NASA , Москва , США
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