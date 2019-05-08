На выставке Japan IT Tech Week китайская компания GPD показала мини-ноутбук Pocket 2 Max. Это самый крупный вариант в активе производителя, но при этом он весьма компактный и весь менее килограмма.
Игромания.ру
Игромания.ру
Новинка оснащена 8,9-дюймовым дисплеем 2560 х 1600 пикселей и неплохим железом. Спецификации его выглядят так:
Процессор: Intel Core m3-8100Y Amber Lake;
ОЗУ: от 8 до 16 ГБ;
Постоянная память: от 256 ГБ до 1 ТБ в виде SSD с интерфейсом PCIe и возможностью замены;
Веб-камера на 2 МП;
3,5 мм аудиоразъём, порты USB Type-C и USB Type-A, micro-HDMI;
Сканер отпечатка пальца в кнопке питания;
Батарея на 9200 мА·ч.
Игромания.ру
Игромания.ру
Стоимость и дата выхода на рынок пока не уточняется. При этом отметим, что у новинки довольно крупная клавиатура и даже есть тачпад. В общем, неплохой вариант компактного лэптопа для «дорожной» работы.