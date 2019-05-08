Появились живые фото компактного ноутбука GPD Pocket 2 Max

На выставке Japan IT Tech Week китайская компания GPD показала мини-ноутбук Pocket 2 Max. Это самый крупный вариант в активе производителя, но при этом он весьма компактный и весь менее килограмма.

Игромания.ру

Игромания.ру

Новинка оснащена 8,9-дюймовым дисплеем 2560 х 1600 пикселей и неплохим железом. Спецификации его выглядят так:

ОЗУ: от 8 до 16 ГБ;

Постоянная память: от 256 ГБ до 1 ТБ в виде SSD с интерфейсом PCIe и возможностью замены;

Веб-камера на 2 МП;

3,5 мм аудиоразъём, порты USB Type-C и USB Type-A, micro-HDMI;

Сканер отпечатка пальца в кнопке питания;

Батарея на 9200 мА·ч.

Игромания.ру

Игромания.ру

Стоимость и дата выхода на рынок пока не уточняется. При этом отметим, что у новинки довольно крупная клавиатура и даже есть тачпад. В общем, неплохой вариант компактного лэптопа для «дорожной» работы.