Google показала новый Android

Компания Google на конференции Google I/O 2019 для разработчиков представила следующую версию мобильной операционной системы Android.

Android Q начала тестироваться в марте 2019 года, а сейчас Google представила новые подробности о ней. ОС доступна для установки на 21 устройство от 13 брендов, включая все смартфоны Pixel.

В Android Q нас ждёт тёмная тема на всю систему с активацией через быстрые настройки, живые субтитры «на лету» на базе системы искусственного интеллекта для любого видео, новая жестовая навигация, функция многозадачности Bubbles, встроенная а систему оповещений, а также интерфейс, адаптированный для складных смартфонов. Также компания улучшила безопасность пользовательских данных и внедрила «родную» поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G.

Версия Android Q Beta 4 с финальными API и официальным SDK — в июне, а Beta 5 и 6 — в третьем квартале. Стабильный релиз также запланирован на третий квартал.