Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google показала новый Android 

Ferra.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Ferra.ru
Компания Google на конференции Google I/O 2019 для разработчиков представила следующую версию мобильной операционной системы Android.
Android Q начала тестироваться в марте 2019 года, а сейчас Google представила новые подробности о ней. ОС доступна для установки на 21 устройство от 13 брендов, включая все смартфоны Pixel.
В Android Q нас ждёт тёмная тема на всю систему с активацией через быстрые настройки, живые субтитры «на лету» на базе системы искусственного интеллекта для любого видео, новая жестовая навигация, функция многозадачности Bubbles, встроенная а систему оповещений, а также интерфейс, адаптированный для складных смартфонов. Также компания улучшила безопасность пользовательских данных и внедрила «родную» поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G.
Версия Android Q Beta 4 с финальными API и официальным SDK — в июне, а Beta 5 и 6 — в третьем квартале. Стабильный релиз также запланирован на третий квартал.
Ferra.ru: последние новости
Названы самые популярные смартфоны на Android Компания Илона Маска успешно вывела на орбиту космический корабль Google изображает сбой работы во всех браузерах, кроме Chrome
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Второй SSJ-100 эвакуирован в Шереметьево30
Один из пассажиров пытался вернуться в горящий SSJ-10012
«Летчики-недоучки»? Что на самом деле погубило SSJ269
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение497
Опубликован график каникул в 2020 году
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение