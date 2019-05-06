Киберкостюм будущего уже создан 

Нейробиолог из Москвы Олевия Кибер (Ольга Левицкая) создала киберкостюм, являющийся нательным интерфейсом. Изобретение считывает нервные сигналы организма и помогает реконструировать недостающие импульсы, а также способствует восстановлению опорно-двигательного аппарата и ускорению регенерации тканей. Уникальная авторская разработка стала результатом нескольких лет изучения нейробиологии, интерес к которой у Олевии возник после того, как она повредила руку. Из-за травмы конечность девушки перестала двигаться, и эта личная трагедия подтолкнула будущего разработчика киберкостюма на поиски решения своей проблемы. Сначала нейробиолог изобрела киберперчатку, но вскоре она и ее команда ученых занялись созданием костюма, который осуществляет функцию внешней нервной системы. Благодаря своему творению девушка не только смогла восстановить работоспособность руки, но похудела на 40 килограмм — костюм помогает разгонять метаболизм в организме человека без изнуряющих физических нагрузок.