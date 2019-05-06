Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киберкостюм будущего уже создан 

Рамблер 23 минуты назад
Нейробиолог из Москвы Олевия Кибер (Ольга Левицкая) создала киберкостюм, являющийся нательным интерфейсом. Изобретение считывает нервные сигналы организма и помогает реконструировать недостающие импульсы, а также способствует восстановлению опорно-двигательного аппарата и ускорению регенерации тканей. Уникальная авторская разработка стала результатом нескольких лет изучения нейробиологии, интерес к которой у Олевии возник после того, как она повредила руку. Из-за травмы конечность девушки перестала двигаться, и эта личная трагедия подтолкнула будущего разработчика киберкостюма на поиски решения своей проблемы. Сначала нейробиолог изобрела киберперчатку, но вскоре она и ее команда ученых занялись созданием костюма, который осуществляет функцию внешней нервной системы. Благодаря своему творению девушка не только смогла восстановить работоспособность руки, но похудела на 40 килограмм — костюм помогает разгонять метаболизм в организме человека без изнуряющих физических нагрузок.
Комментарии
Наука и техника , Видео , Другое , Общество , Технологии , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезные повреждения: что с «черным ящиком» из SSJ7
Жесткий ответ. Лавров поставил на место журналистов из США33
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево51
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100177
Солдат НАТО залез на памятник воинам СССР9
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение