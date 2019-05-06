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Apple закрыл производство iPhone 6 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания Apple решила закрыть производство линейки iPhone 6. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на китайские СМИ.
С производства планируют снять iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE, выпущенные с 2014 по 2016 годы. Всего компания продала около 250 миллионов iPhone 6 и его вариаций. Эта линейка смартфонов стала самой продаваемой у компании.
Причиной отказа от «шестерки» стали возросшие за последние годы системные требования операционной системы iOS, которой стало не хватать мощности для стабильной работы.
Предполагается, что ценовой сегмент займут более продвинутые модели — iPhone 7 и iPhone 8. Однако компания не стремится пока снизить цены на устройства.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Apple
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