Apple закрыл производство iPhone 6

Компания Apple решила закрыть производство линейки iPhone 6. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на китайские СМИ.

С производства планируют снять iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE, выпущенные с 2014 по 2016 годы. Всего компания продала около 250 миллионов iPhone 6 и его вариаций. Эта линейка смартфонов стала самой продаваемой у компании.

Причиной отказа от «шестерки» стали возросшие за последние годы системные требования операционной системы iOS, которой стало не хватать мощности для стабильной работы.

Предполагается, что ценовой сегмент займут более продвинутые модели — iPhone 7 и iPhone 8. Однако компания не стремится пока снизить цены на устройства.