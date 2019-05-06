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iOS 13 позволит родителям ограничить детей в общении 

News.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Apple только готовится представить iOS 13 в июне, однако в Сети уже появилось много новых подробностей о следующей версии мобильной операционной системы.
Помимо множества улучшений производительности разработчики добавят новую опцию клавиатуры. Она позволит пользователям набирать слова «свайпом», т.е. не отрывая пальца от экрана и проводя им от буквы к букве. Приложение «Здоровье» получит улучшенную домашнюю страницу для отображения ежедневной активности. Apple подготовила раздел «здоровье слуха», где будет подробно рассказано, как громко пользователь слушает музыку через наушники или показана общая громкость внешней среды.
Напоминания будут иметь новый стартовый экран с четырьмя разделами по умолчанию: задачи на день, все задачи, запланированные задачи и помеченные задачи. Приложение iMessage получит «WhatsApp-подобное улучшение», и юзеры смогут выбрать изображение профиля и отображаемое имя, а также тех, кто может их видеть. Специальное меню для разговоров позволит отправлять стикерные версии анимоджи и мемоджи.
Приложение «Карты» поможет пользователям отмечать местоположения, которые они посещают чаще всего. Их можно будет сгруппировать, а также привязать к ним фотографию. «Найти моих друзей» и «Найти мой iPhone» будут объединены в одно приложение, которое внутри компании называют GreenTouch. Предполагается, что его можно будет объединить с физическим аксессуаром от Apple, рассказал Bloomberg.
Изменения в «Экранном времени» должны помочь родителям, лучше контролировать цифровую жизнь детей: взрослые смогут назначать, с кем ребёнком может или, наоборот, не может общаться в определённое время (например, с друзьями только вечером и на выходных).
Презентация iOS пройдёт в рамках конференции разработчиков WWDC 2019, которая пройдёт с 3 по 7 июня.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Apple , Bloomberg
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