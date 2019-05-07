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Объявлены самые быстрые смартфоны в мире 

Ferra.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Ferra.ru
Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой апрельский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных в Китае, этот рейтинг заметно отличается от версии для международного рынка.
В апреле самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition. Он набрал 373 715 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 373 511. На третьем месте оказался игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 с 371 837 баллами.
Далее идут Meizu 16s, Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10, Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20. В следующем месяце ожидается значительные изменения благодаря выпуску Lenovo Z6 Pro. Oppo Reno, ZTE Axon 10 Pro и Nubia Red Devil 3.
Девять из десяти участников рейтинга работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм, только Nubia Red Magic Mars основан на прошлогоднем Snapdragon 845.
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Наука и техника , Гаджеты , Китай
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