«Корабль уничтожен»: в SpaceX признали провал

Причиной аварии корабля Crew Dragon стала аномалия во время активации системы двигателя SuperDraco, сообщил вице-президент SpaceX . С самими двигателями проблем нет, подчеркнул он. Кроме того, во время аварии была уничтожена космическая капсула корабля.

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2), как свидетельствуют первоначальные данные, произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил вице-президент компании Ханс Кенигсманн на пресс-конференции, передает CNN.

Кроме того, Кенигсманн сообщил об уничтожении космической капсулы корабля, которая должна была использоваться в первом пилотируемом орбитальном полете компании.

«В ходе расследования мы изучаем все возможные причины. У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний… и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе», — сказал представитель SpaceX.

По его словам, «первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco». Он подчеркнул, что достоверные причины неполадок пока не известны, поскольку расследование продолжается.

Кенигсманн подчеркнул, что компания следовала всем процедурам обеспечения безопасности во время испытаний 20 апреля, так что никто не пострадал.

«Вот почему мы проводим испытания, — сказал он. — Если что-то может пойти не так, я бы предпочел, чтобы это произошло на испытательной площадке».

«На стендовой установке мы закончили тесты двигателей Draco… во время двух заходов, каждый по пять секунд, и они прошли очень хорошо. И затем, прямо перед запуском двигателей SuperDraco произошла аномалия, и корабль был уничтожен», — сообщил он.

SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX. Восемь двигателей SuperDraco, установленных на корабле Dragon 2, используются в качестве системы аварийного спасения, а также для управляемой посадки корабля. Система аварийного спасения необходима, чтобы при возникновении угрозы жизни экипажа на последних минутах перед стартом и первых минутах полета оторвать корабль от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

Запуск корабля планировался на июль 2019 года, но теперь, по всей видимости, его придется отложить как минимум до 2020 года. Кенигсманн отметил, что дата запуска будет зависеть от того, как будет продвигаться расследование.

«Я надеюсь, это не займет много времени, — поделился он. — Я не хочу сильно отклоняться от текущего расписания, но, конечно, это не очень хорошие новости».

После успешного тестового полета к МКС в марте этого года в компании начали готовиться следующему этапу — испытанию аварийной посадочной системы. Она призвана спасать жизни экипажа в случае аварийного пуска ракеты и должна срабатывать аналогично российской системе аварийного спасения, благодаря которой в октябре 2018 года были сохранены жизни космонавтов корабля «Союз МС-10».

Тестировать двигатели SuperDraco, используемые при аварийном старте, в компании Space X начали еще в 2012 году. Этот двигатель использует смесь монометилгидразина (горючее) и тетраоксида диазота (окислитель), — весьма токсичные компоненты, которые, однако позволяют их без проблем хранить как на Земле, так и в космосе.

Первый удачный тест системы аварийного спасения был произведен компанией в 2015 году. Авария во время испытания корабля Dragon произошла 20 апреля на космодроме во Флориде. Одним из первых еще до официальных заявлений о происшествии сообщил фотограф издания Florida Today Крейг Бейли, который наблюдал за тестовыми испытаниями корабля в районе Коко-Бич и заметил клубы желтого дыма, поднимающиеся с места испытаний и видные на мили вокруг.

«Главная причина, по которой мы занимаемся испытаниями –— необходимость получить гарантию, что наши системы отвечают самым строгим требованиям безопасности, и выявить аномалии наподобие этой, — говорилось в сообщении SpaceX. — Наши команды занимаются расследованием и работают в тесном сотрудничестве с партнерами из NASA».

На случившееся поспешил отреагировать глава NASA Джим Брайденстайн, который сообщил, что в NASA уведомлены о результатах испытаний и произошедшей аномалии.

«NASA и Space X изучают аномалию, произошедшую сегодня во время статического огневого испытания на площадке во Флориде. Вот почему мы занимаемся испытаниями. Мы будем учиться, делать соответствующие улучшения и безопасно двигаться по Программе частных пилотируемых космических кораблей», — заявил чиновник.

Система аварийного спасения — одна из самых важных и чувствительных систем в пилотируемых пусках, и если ее надежность будет подвергаться сомнению, NASA, как заказчик пуска, обязательно обратит на это внимание, считают американские эксперты.