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Вода на Землю прилетела из космоса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters | ESO
Откуда на поверхности Земли взялось столько воды? Над этой загадкой ученые бьются давно. Из многих версий сегодня осталось две основных: либо воду принесли астероиды, либо на стадии формирования Земли ее выделяли насыщенные водой минералы.
Периодически ученые находят веские аргументы в пользу то одной, то другой версии. И вот сейчас вперед вырвался космический вариант. Ученые обнаружили в образцах породы с каменного астероида Итокава куда больше воды, чем в среднем содержат небесные тела в пределах нашей Солнечной системы.
Исходя из этого, ученые оценили количество в космосе подобных астероидов, вероятность их столкновения с Землей и сделали вывод: за миллиарды лет существования нашей планеты такие астероиды могли занести на нашу планету примерно половину всей воды, составляющей Мировой океан.
Итокава — первый и пока единственный астероид, состав которого удалось подробно изучить. Образцы его грунта в 2010 году доставил на Землю японский зонд "Хаябуса". Итокава состоит преимущественно из минералов, богатых кремнием, и принадлежит к одному из самых распространенных типов астероидов в Солнечной системе. Ученые полагают, что он откололся от более крупного объекта в результате столкновения с другим небесным телом.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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