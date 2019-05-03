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NASA показало фото заката на Марсе 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Об этом космическое агентство сообщило на своем сайте, разместив снимок зонда до цветокоррекции и после.
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе. Американское космическое агентство сообщило об этом на своем сайте.
Ученые пояснили, что фото сделано 25 апреля 2019 года, когда на Марсе шел 145-й марсианский день или сол миссии. Фотография была сделана в 18.30 по местному времени.
nasa.gov
Агентство также разместило сам снимок, представив его оригинальный вариант и обработанный после цветокоррекции, которая приблизила изображение к привычному виду для человеческого глаза.
Миссия NASA InSight была запущена 5 мая 2018 года и приземлилась на Марс в ноябре в районе нагорья Элизий. Она представляет собою лабораторию весом 360 кг. Расчетный срок работы аппарата — 728 дней (709 солов).
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Наука и техника , Наука , Технологии , NASA
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