Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 02:48 (09:48 мск) субботы из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пятницу в Twitter компании SpaceX.

Ранее планировалось, что старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал состоится в 03:11 по времени Восточного побережья США (10:11 мск). До этого данная операция также неоднократно откладывалась. Ожидалось, что Dragon доставит на МКС все необходимое для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Они запланированы на период экспедиции МКС-59/60.

В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года. Он доставил на станцию свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие, материалы для исследований и приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. 14 января корабль вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.