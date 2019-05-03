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Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая 

ТАСС + ещё 29 3 мая 2019
Фото: NASA
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 02:48 (09:48 мск) субботы из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пятницу в Twitter компании SpaceX.
Ранее планировалось, что старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал состоится в 03:11 по времени Восточного побережья США (10:11 мск). До этого данная операция также неоднократно откладывалась. Ожидалось, что Dragon доставит на МКС все необходимое для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Они запланированы на период экспедиции МКС-59/60.
В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года. Он доставил на станцию свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие, материалы для исследований и приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. 14 января корабль вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.
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Наука и техника , Армия , Наука , Оружие , Технологии
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