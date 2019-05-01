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В Млечный Путь проникла чужеродная звезда 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная команда астрономов из объединения Национальных институтов естественных наук обнаружила в галактике Млечный Путь звезду с очень странным химическим составом.
Отчет об открытии опубликован в журнале Nature Astronomy. Краткую версию можно найти на сайте Национальной астрономической обсерватории Японии (National Astronomical Observatory of Japan).
Звезда была обнаружена при помощи съемки LAMOST (многообъектный оптоволоконный телескоп большой площади). Ее назвали J1124 + 4535. Она отличается необычным химическим составом.
Ученые отмечают, что он не похож на состав ни одной другой звезды в нашей галактике. Это говорит о том, что раньше данный объект был частью карликовой галактики, которая слилась с Млечным Путем.
Наблюдения показали, что J1124 + 4535 находится в направлении созвездия Большой Медведицы. Для этого объекта характерно низкое содержание некоторых химических элементов, таких как магний. Эту гипотезу подтвердили исследования, проведенные при помощи высокодисперсного спектрографа, установленного на телескопе Subaru. Наблюдения подтвердили низкое содержание магния, а также помогли установить высокий уровень европия в химическом составе странной звезды.
Ничего подобного в Млечном Пути астрономы раньше не наблюдали. Звезды образуются из облаков межзвездного газа. Соотношения элементов родительского облака придают наблюдаемую химическую сигнатуру звездам, образованным в этом облаке.
Поэтому светила, сформированные на небольшом расстоянии друг от друга, имеют сходные соотношения элементов. Состав J1124 + 4535 не соответствует ни одной другой звезде Млечного Пути. Это привело ученых к выводу, что она сформировалась в другой галактике.
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Наука и техника , Наука , Япония
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