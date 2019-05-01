Официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале и будет дешевле Radeon VII

Как известно, AMD готовит свою новую графическую архитектуру Navi. Чипы будут производиться по 7-нанометровому техпроцессу и должны появиться уже летом и могут составить конкуренцию потовым решениям NVIDIA. Но до последнего времени не были известны цены.

Теперь же появилась информация, что новые видеокарты на чипах Navi будут дешевле Radeon VII, которая стоит 700 долларов (45,2 тысячи рублей по курсу). То есть самые новые чипы будут уступать по цене более старым моделям, хотя и с тем же техпроцессом. Причина этого кроется, в том числе в избытке старых моделей видеокарт на складах. Об этом рассказала глава компании Лиза Су в рамках квартальной отчётной конференции.

В AMD ожидают, что втором квартале розничный сегмент видеокарт покажет рост продаж, а выход Navi закрепит успех. Это также позволит оживить рынок игровых PC, весь на этом рынке наблюдается застой.

Важно отметить, что новая архитектура оптимизирована для игр, в ней обещают много нововведений. И хотя возможности поддержки трассировки лучей в масштабе реального времени глава Лиза Су пока ничего толком не сказала, можно ожидать и их. Больше о планах компании в отношении Navi госпожа Су пообещала рассказать ближе к анонсу.