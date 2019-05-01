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В NASA подтвердили приближение «Бога Хаоса» к Земле 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Depositphotos
Данные о приближении огромного астроида "Бог Хаоса", который может уничтожить Землю, подтвердили в NASA. Об этом сообщает "Говорит Москва".
NASA проведёт учения по борьбе с астероидной угрозой
До этого в СМИ появилась информация, что "Бог Хаоса" летит к Земле.
Отмечается, что эти данные предоставил сайт NASA.
Ширина астероида составляет более 335 метров. Он должен приблизиться к Земле в 2029 году.
Астероид (99942) Апофис пролетит примерно в 30 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года.
Ученые на Конференции по планетарной обороне уже начали обсуждать влияние астероида на гравитацию Земли, потенциальные возможности его изучения и потенциальную необходимость изменить траекторию его полета.
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Наука и техника , Наука
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