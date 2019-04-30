Новые iPhone могут получить зарядку USB-C и кабель Lightning в комплекте

Одной из проблем iPhone, по мнению наблюдателей, является странное неприятие портов USB-C. Вместо них на смартфонах ставят проприетарный Lightning, от которого Apple явно не готова отказаться. Однако, как сообщает японский блог Mac Otakara, ситуация всё же немного улучшится к моменту выпуска новых моделей.

На сегодняшний день iPad Pro и новые MacBook оснащаются портами USB-C, а планшеты поддерживают быструю зарядку. Но для iPhone приходится докупать отдельный зарядный блок и переходник Lightning-USB-C. Сообщается, что в новых моделях смартфонов такие переходники более мощные зарядки по 18 Вт будут идти в комплекте.

Также это позволит подключать iPhone к MacBook без покупки дополнительных аксессуаров. Разумеется, стоимость в 50 долларов (чуть более 3000 рублей по курсу) невелика в сравнении с ценой какого-нибудь iPhone XR. Однако такой шаг подтверждает курс Apple на снижение накладных расходов и цен на свои товары.

Разумеется, это пока неофициально, но блог Mac Otakara уже не раз «сливал» точные данные, так что остаётся дождаться анонса в сентябре.