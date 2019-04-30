У нас проблема: американцы «сломали» МКС

В системе электроснабжения Международной космической станции появилась «проблема», сообщается в официальном твиттере НАСА

Проблема была выявлена накануне утром — система работает не на полную мощность. В настоящее время экипаж МКС выясняет, что стало причиной этого, после чего займется восстановлением работы системы электроснабжения.

В НАСА подчеркнули, что проблема не представляет непосредственной опасности для космонавтов.

При этом в американском космическом агентстве отметили, что сейчас обсуждаются «любые» последствия обнаруженной проблемы для миссии компании SpaceX по доставке грузов на МКС.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для экипажа станции с мыса Канаверал запланирован на 1 мая. При этом данная миссия SpaceX уже один раз переносилась. Изначально запуск был запланирован на 30 апреля.