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У нас проблема: американцы «сломали» МКС 

Рамблер + ещё 13 35 минут назад
В системе электроснабжения Международной космической станции появилась «проблема», сообщается в официальном твиттере НАСА.
Проблема была выявлена накануне утром — система работает не на полную мощность. В настоящее время экипаж МКС выясняет, что стало причиной этого, после чего займется восстановлением работы системы электроснабжения.
В НАСА подчеркнули, что проблема не представляет непосредственной опасности для космонавтов.
При этом в американском космическом агентстве отметили, что сейчас обсуждаются «любые» последствия обнаруженной проблемы для миссии компании SpaceX по доставке грузов на МКС.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon и грузом для экипажа станции с мыса Канаверал запланирован на 1 мая. При этом данная миссия SpaceX уже один раз переносилась. Изначально запуск был запланирован на 30 апреля.
В настоящее время членами экипажа МКС являются россияне Алексей Овчинин и Олег Кононенко, американцы Ник Хейг, Кристина Кох и Энн Макклейн, а также канадец Давид Сен-Жак.
Комментарии249
Наука и техника , Видео , Алексей Овчинин , Роскосмос , SpaceX , NASA
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