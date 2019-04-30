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Американские астронавты сломали МКС 

Ura.Ru + ещё 11 5 часов назад
На американском сегменте Международной космической станции была выявлена проблема с системой энергоснабжения. Как информирует NASA в Twitter, экипажу и оборудованию ничего не угрожает.
Неполадки на американской стороне МКС заметили утром в понедельник. «Команды работают над тем, чтобы определить причину и восстановить полное обеспечение системы», — говорится в сообщении. В NASA уточнили, что проблема возникла в одном из блоков подключения электропитания MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания, пишет RT Сейчас на станции находятся космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко, а также астронавты Ник Хейг, Давид Сен-Жак, Кристина Кох и Энн Маклейн. МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно), уточняет «Национальная служба новостей».
Как ранее писало «URA.RU», в обшивке припаркованного к МКС корабля в обшивке обнаружили от дырку. Тогда датчики на МКС показали снижение давления воздуха, пишет информационное агентство. Отверстие в бытовом отсеке, прямо за санузлом, оперативно заделали герметиком.
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Наука и техника , Видео , Алексей Овчинин , NASA
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