Samsung представил вертикальный телевизор

Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.

«Samsung Electronics проанализировала потребности поколения миллениалов, которое знакомо с мобильным контентом, и представила новую концепцию телевизора, основанную на вертикальном экране», — говорится в сообщении.

Как сообщает компания, подобное дизайнерское решение связано с вертикальной формой большей части мобильного контента, и возможностью синхронизации изображения на двух устройствах.

Новинка оснащена 4,1-канальным 60-ваттным динамиком и может использоваться для воспроизведения различных онлайн-музыкальных сервисов, таких как Samsung Music, а также музыки, хранящейся на смартфонах.

Sero поступит в продажу Южной Корее в конце мая. Он будет стоить порядка 1,89 млн корейских вон (105 000 руб.).