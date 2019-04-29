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Samsung представил вертикальный телевизор 

Rambler News Service + ещё 3 11 часов назад
Фото: Игромания.ру
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
«Samsung Electronics проанализировала потребности поколения миллениалов, которое знакомо с мобильным контентом, и представила новую концепцию телевизора, основанную на вертикальном экране», — говорится в сообщении.
Как сообщает компания, подобное дизайнерское решение связано с вертикальной формой большей части мобильного контента, и возможностью синхронизации изображения на двух устройствах.
Новинка оснащена 4,1-канальным 60-ваттным динамиком и может использоваться для воспроизведения различных онлайн-музыкальных сервисов, таких как Samsung Music, а также музыки, хранящейся на смартфонах.
Sero поступит в продажу Южной Корее в конце мая. Он будет стоить порядка 1,89 млн корейских вон (105 000 руб.).
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии
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