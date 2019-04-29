Microsoft добавит поддержку Android-уведомлений в Windows 10

Microsoft выпустила сборку Windows Insider Preview для Windows 10, которая позволяет отображать уведомления c Android-смартфона на компьютере. Тем самым компания реализовала аналог функции Continuity в операционной системе macOS — еще с выхода OS X Yosemite в 2014 году пользователи продуктов Apple могут транслировать уведомления с iPhone на экран компьютера.

Спустя 5 лет похожий функционал получили и владельцы компьютеров под управлением Windows 10. Для этого необходимо быть участником программы Insider Preview и установить сборку Windows 10 Build 18885. Новые возможности активируются в приложении «Your Phone».

Пользователи могут контролировать, от каких приложений они получают уведомления на своем ПК, а удаление уведомления на одном устройстве также приведет к его исчезновению с другого.

Последняя версия Windows 10 Insider Preview Build выйдет в релиз в течение следующих нескольких дней, а функция уведомлений будет поддерживать устройства с объемом ОЗУ от 1 ГБ, работающие под управлением Android 7.0 и выше.

Ранее в Windows появилась функция синхронизации ПК с Android-смартфоном, предоставляющая доступ к контактам, фотографиям, музыке и приложениям.