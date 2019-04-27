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В Британии сделали тревожное заявление об инопланетянах 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
Фото: depositphotos.com
Преподаватель Оксфордского университета заявил, что инопланетяне уже живут среди людей.
Профессор Янг-хэ Чи опубликовал книгу, в которой рассказывает, что инопланетяне размножаются с людьми, чтобы создать новую «интеллектуальную гибридную расу». Она необходима для выживания в условиях глобального потепления и возможной ядерной катастрофы. О трудах представителя Оксфорда сообщает таблоид Mirror.
Ученый заявил, что существует сильная корреляция между изменением климата и похищениями людей инопланетянами.
По мнению профессора, всего на Земле 4 вида инопланетян — маленькие, высокие, чешуйчатые со змеиными глазами, а также насекомоподобные.
Последние, скорее всего, являются лидерами и дают инструкции другим видам. Пока люди не видят «чужих» в силу ограниченности своих органов чувств. Однако, инопланетяне станут видимы при наступлении катаклизмов.
Янг-хэ Чи не только пишет книги об инопланетянах, но и начинает лекции словами «Видимо, человеческая цивилизация, завершает свой путь».
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Наука и техника
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