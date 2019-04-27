В Британии сделали тревожное заявление об инопланетянах

Преподаватель Оксфордского университета заявил, что инопланетяне уже живут среди людей.

Профессор Янг-хэ Чи опубликовал книгу, в которой рассказывает, что инопланетяне размножаются с людьми, чтобы создать новую «интеллектуальную гибридную расу». Она необходима для выживания в условиях глобального потепления и возможной ядерной катастрофы. О трудах представителя Оксфорда сообщает таблоид Mirror

Ученый заявил, что существует сильная корреляция между изменением климата и похищениями людей инопланетянами.

По мнению профессора, всего на Земле 4 вида инопланетян — маленькие, высокие, чешуйчатые со змеиными глазами, а также насекомоподобные.

Последние, скорее всего, являются лидерами и дают инструкции другим видам. Пока люди не видят «чужих» в силу ограниченности своих органов чувств. Однако, инопланетяне станут видимы при наступлении катаклизмов.

Янг-хэ Чи не только пишет книги об инопланетянах, но и начинает лекции словами «Видимо, человеческая цивилизация, завершает свой путь».