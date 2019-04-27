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В Мировом океане увеличились высота волн и скорость ветра 

Мир24 + ещё 3 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Ученые из Австралии и Индонезии заявили, что в Мировом океане выросли скорость ветра и высота волн, сообщается в журнале Science.
При этом особый рост показателей был зафиксирован в Южном океане. Там с 1985 года высота волн увеличилась на 5%, а скорость ветра — на 7%.
Кроме того, специалисты заметили изменения и в южных частях Тихого и Атлантического океанов, а также на севере Атлантики. Там скорость ветра увеличилась на одну секунду, а высота волн — на 1–2 сантиметра.
Чтобы вычислить эти показатели, ученые использовали альтиметры, радиометры, скаттерометры и спутники.
Ранее специалисты Ратгерского университета США заявили, что морские виды страдают из-за глобального потепления вдвое больше, чем сухопутные. В ходе исследования они изучили почти 400 видов, обитающих в различных областях планеты, и оценили влияние климатических изменений.
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Наука и техника , Погода , Австралия , Индонезия
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