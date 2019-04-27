В Мировом океане увеличились высота волн и скорость ветра

Ученые из Австралии Индонезии заявили, что в Мировом океане выросли скорость ветра и высота волн, сообщается в журнале Science.

При этом особый рост показателей был зафиксирован в Южном океане. Там с 1985 года высота волн увеличилась на 5%, а скорость ветра — на 7%.

Кроме того, специалисты заметили изменения и в южных частях Тихого и Атлантического океанов, а также на севере Атлантики. Там скорость ветра увеличилась на одну секунду, а высота волн — на 1–2 сантиметра.

Чтобы вычислить эти показатели, ученые использовали альтиметры, радиометры, скаттерометры и спутники.

Ранее специалисты Ратгерского университета США заявили, что морские виды страдают из-за глобального потепления вдвое больше, чем сухопутные. В ходе исследования они изучили почти 400 видов, обитающих в различных областях планеты, и оценили влияние климатических изменений.