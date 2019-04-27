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Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа 

Мир24 + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Через два-три года возможно введение практики одновитковой схемы пилотируемых полетов. В этом случае новые экипажи Международной космической станции смогут добираться до околоземной орбиты в рекордные сроки — всего за два часа с момента старта с космодрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где разрабатывается соответствующая схема.
Таким образом сократится время пребывания космонавтов в достаточно тесных условиях космических аппаратов, будут быстрее доставлены биоматериалы для экспериментов на борту МКС. Кроме того, сокращение времени полета приведет к экономии топлива.
В настоящее время российские корабли «Союз» добираются до МКС по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой.
Новую схему планируют также использовать для реализации полета к Луне и при проведении спасательных операций в космосе. Проекты разработки ракет-носителей, которые будут использоваться для полетов к спутнику Земли, уже ведутся. Так, одна из них сверхтяжелого класса, полет которой должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный, получила название «Енисей».
Напомним, в апреле транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС. Его время в пути составило три часа 21 минуту.
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